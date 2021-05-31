تكنولوجيا وعلوم

"مايكروسوفت" تمنح "Outlook" ميزات جديدة

Lebanon 24
31-05-2021 | 15:00
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قررت مايكروسوفت تزويد برمجيات Outlook بميزات إضافية لاجتذاب أكبر عدد ممكن من المستخدمين إليها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكروسوفت بدأت باختبار عدد من الميزات بصورة تجريبية عند بعض المستخدمين، ومن بين هذه الميزات ميزة ستستاعد المستخدمين على تنظيم اجتماعات جديدة للعمل عبر إرسال رسائل بريدية لبعض الأشخاص، وسيكون بإمكان مؤسس الاجتماع جدولة الرسائل التي سيرسلها بتواريخ ومواعيد محددة.

كما من المفترض أن تظهر في خدمات "Outlook" أيضاً أيقونات وإشعارات جديدة لتنبيه المستخدمين إلى الأحداث أو المواضيع التي يهتمون بها عبر الإنترنت، فضلا عن ظهور ميزات ومهام جديدة ستضاف إلى قوائم إرسال الرسائل في البريد الإلكتروني.

وعبر "Outlook" أيضا سيكون بإمكان المستخدمين العثور على عناوين الشركات التي يعملون أو يهتمون بها، والعثور على العناوين البريدية لزملائهم في العمل، وذلك من خلال ميزات جديدة للبحث ستظهر لهم خلال العام الجاري.
 
وتشير "مايكروسوفت" إلى أن التغييرات التي ستطرأ على "Outlook العام الجاري ستكون الأكبر منذ إطلاق هذه البرمجيات، ومن المفترض أن تصل الميزات إلى المستخدمين تبعا بعد اختبارها من قبل المطورين وأصحاب الحسابات التجارية.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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