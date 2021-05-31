سامسونغ تطرح جهازاً لوحياً جديداً بسعر رخيص.. إليكم مواصفاته

كشفت شركة "سامسونغ" مؤخراً عن جهازها اللوحي الجديد "Samsung Galaxy Tab A7 Lite"، والذي يأتي بسعر رخيص.



أبرز مواصفات جهاز "سامسونغ" الجديد

- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 8.7 إنشات وبدقة 800×1340 بيكسل.

- يتضمن الجهاز بطارية بسعة 5100 ميلي أمبير.

- يحتوي الجهاز على معالج Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm).

- يعمل مع نظام "أندرويد 11".

- يتوفر جهاز "سامسُونغ" الجديد بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 32 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 غيغابايت.

- يأتي الجهاز مع كاميرا خلفية أساسية بدقة 8 ميغابيكسل.

- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل.

- يتوفر جهاز "سامسُونغ" بسعر يصل إلى 170 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".