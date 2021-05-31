تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تطرح جهازاً لوحياً جديداً بسعر رخيص.. إليكم مواصفاته

Lebanon 24
31-05-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-828738-637580807050872095.jpg
Doc-P-828738-637580807050872095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة "سامسونغ" مؤخراً عن جهازها اللوحي الجديد "Samsung Galaxy Tab A7 Lite"، والذي يأتي بسعر رخيص.

أبرز مواصفات جهاز "سامسونغ" الجديد
- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 8.7 إنشات وبدقة 800×1340 بيكسل.
 
- يتضمن الجهاز بطارية بسعة 5100 ميلي أمبير.
- يحتوي الجهاز على معالج Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm).
- يعمل مع نظام "أندرويد 11".
- يتوفر جهاز "سامسُونغ" الجديد بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 32 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 غيغابايت.
- يأتي الجهاز مع كاميرا خلفية أساسية بدقة 8 ميغابيكسل.
- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل.
- يتوفر جهاز "سامسُونغ" بسعر يصل إلى 170 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-05-31
16:00 | 2021-05-31
11:00 | 2021-05-31
08:00 | 2021-05-31
05:00 | 2021-05-31
02:00 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website