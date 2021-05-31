مميزاته رائعة.. ريلمي تقدّم هاتفاً بكاميرا فائقة الدقة

كشفت شركة "ريلمي" مؤخراً عن هاتفها الجديد "Realme X7 Max 5G"، والذي يأتي مع 3 كاميرات خلفية.



أبرز مواصفات هاتف "ريلمِي" الجديد

يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.43 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل.

يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

يحتوي الهاتف على معالج MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm).

يعمل مع نظام "أندرويد 11".

يتوفر جهاز "ريلمِي" الجديد بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت، في حين أن الثانية تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت.

يأتي الهاتِف مع 3 كاميرات في الجهة الخلفية: الاولى تأتي بدقة 64 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 8 ميغابيكسل والثالثة بدقة 2 ميغابيكسل.

يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

يتوفر جهاز "ريلمِي" بسعر يصل إلى 310 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".