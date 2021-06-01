تكنولوجيا وعلوم

"أكبر شركة تصنيع لحوم في العالم" تتعرض لهجوم إلكتروني.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
01-06-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-828875-637581292342273984.jpg
Doc-P-828875-637581292342273984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "جي بي أس" الأميركية التابعة لأكبر شركة لتصنيع اللحوم في العالم أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، الأحد.
 
وقالت الشركة في بيان إنها كانت هدفا "لهجوم إلكتروني منظم أثر على بعض الخوادم التي تدعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أميركا الشمالية وأستراليا".

وأوضحت أنها "اتخذت إجراءات فوريةـ وعلقت جميع الأنظمة المتأثرة، وأخطرت السلطات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات لحل الموقف".

وأشار البيان إلى أن خوادم الشركة الاحتياطية "لم تتأثر" وأن الشركة تعمل بنشاط مع "شركة الاستجابة للحوادث لاستعادة أنظمتها في أسرع وقت ممكن".

ولم يُعرف على الفور مدى تأثير عملية القرصنة على مستهلكي اللحوم.

وفي وقت سابق من الشهر، أدى هجوم إلكتروني استهدف خط أنابيب يغذي الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى تعطل نقل الوقود في جنوب وشرق البلاد.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2021-06-01
03:30 | 2021-06-01
16:00 | 2021-05-31
14:00 | 2021-05-31
11:00 | 2021-05-31
08:00 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website