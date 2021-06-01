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تكنولوجيا وعلوم
"أكبر شركة تصنيع لحوم في العالم" تتعرض لهجوم إلكتروني.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
01-06-2021
|
02:00
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أعلنت شركة "جي بي أس" الأميركية التابعة لأكبر شركة لتصنيع اللحوم في العالم أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، الأحد.
وقالت الشركة في بيان إنها كانت هدفا "لهجوم إلكتروني منظم أثر على بعض الخوادم التي تدعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أميركا الشمالية وأستراليا".
وأوضحت أنها "اتخذت إجراءات فوريةـ وعلقت جميع الأنظمة المتأثرة، وأخطرت السلطات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات لحل الموقف".
وأشار البيان إلى أن خوادم الشركة الاحتياطية "لم تتأثر" وأن الشركة تعمل بنشاط مع "شركة الاستجابة للحوادث لاستعادة أنظمتها في أسرع وقت ممكن".
ولم يُعرف على الفور مدى تأثير عملية القرصنة على مستهلكي اللحوم.
وفي وقت سابق من الشهر، أدى هجوم إلكتروني استهدف خط أنابيب يغذي الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى تعطل نقل الوقود في جنوب وشرق البلاد.
المصدر:
الحرة
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