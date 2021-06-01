تحذيرات من تحدٍّ جديد على "تيك توك" يُهدد حياة المشاركين فيه!

حذرت هيئة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ البريطانية من تحدي الكرات المغناطيسية الصغيرة، وذلك بعد انتشاره على تطبيق "تيك توك" (TikTok).ويقوم المشاركون في التحدي بوضع كرتين من المغناطيس على جانبي اللسان؛ ليظهر كأنهم ثقبوا ألسنتهم.وطالبت الهيئة من خلال تغريدة لها عبر "تويتر"، من حظر هذه الكرات، منبهةً "من خطورة ابتلاعها، لما تُسبب من مشكلات صحية، وقد تصل إلى حد أن تهدد حياة من يقوم بذلك".وشددت الهيئة عبر بيانها، الذي نشرته عبر "تويتر"، على أنه "يتوجب على من يبتلع المغناطيس التوجه إلى أقرب مشفى، حتى إن لم تظهر عليه أي أعراض مرضية".ووفق المصدر نفسه، تبين أن هناك ارتفاعا واضحا في معدلات استقبال المشافي لأطفال شاركوا في تحدي "تيك توك"، حيث ابتلعوا كرات مغناطسية.وغرد حساب المستهلك في الاتحاد الأوروبي متوجها إلى تطبيق "تيك توك" بالقول "نطلب والسلطات الوطنية لحماية المستهلك من تطبيق تيك توك مراجعة ممارساته التجارية وسياساته، للتأكد من أنها تتوافق مع قواعد المستهلك في الاتحاد الأوروبي".