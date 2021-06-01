تكنولوجيا وعلوم

تحذيرات من تحدٍّ جديد على "تيك توك" يُهدد حياة المشاركين فيه!

Lebanon 24
01-06-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-828887-637581311170959130.jpg
Doc-P-828887-637581311170959130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت هيئة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ البريطانية من تحدي الكرات المغناطيسية الصغيرة، وذلك بعد انتشاره على تطبيق "تيك توك" (TikTok).

ويقوم المشاركون في التحدي بوضع كرتين من المغناطيس على جانبي اللسان؛ ليظهر كأنهم ثقبوا ألسنتهم.

وطالبت الهيئة من خلال تغريدة لها عبر "تويتر"، من حظر هذه الكرات، منبهةً "من خطورة ابتلاعها، لما تُسبب من مشكلات صحية، وقد تصل إلى حد أن تهدد حياة من يقوم بذلك".

وشددت الهيئة عبر بيانها، الذي نشرته عبر "تويتر"، على أنه "يتوجب على من يبتلع المغناطيس التوجه إلى أقرب مشفى، حتى إن لم تظهر عليه أي أعراض مرضية".

ووفق المصدر نفسه، تبين أن هناك ارتفاعا واضحا في معدلات استقبال المشافي لأطفال شاركوا في تحدي "تيك توك"، حيث ابتلعوا كرات مغناطسية.

وغرد حساب المستهلك في الاتحاد الأوروبي متوجها إلى تطبيق "تيك توك" بالقول "نطلب والسلطات الوطنية لحماية المستهلك من تطبيق تيك توك مراجعة ممارساته التجارية وسياساته، للتأكد من أنها تتوافق مع قواعد المستهلك في الاتحاد الأوروبي".
المصدر: الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-06-01
05:00 | 2021-06-01
02:00 | 2021-06-01
16:00 | 2021-05-31
14:00 | 2021-05-31
11:00 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website