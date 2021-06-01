قد تحدث ضربة خاطفة.. "ألمع وأسرع" انفجار بلازما من الشمس قد يلامس الأرض اليوم!

يتوقع خبراء الطقس الفضائي أن يؤدي انفجار بلازما من الشمس إلى عاصفة شمسية "تلامس" كوكبنا" يوم الثلاثاء.

وتتأرجح واحدة من "ألمع وأسرع" القذف الكتلي الإكليلي (CMEs) للدورة الشمسية الحالية، قرب الأرض في 1 حزيران. وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن تضرب الكوكب وجها لوجه، إلا أن متنبئين بالطقس الفضائي يتوقعون أن ضربة خاطفة يمكن أن تحدث. وتعد CME عمليات طرد وحشية لخطوط البلازما والمغناطيسية التي تندلع من الهالة الشمسية - الغلاف الجوي الخارجي للشمس.ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، يمكن أن تحتوي CME الكبيرة على مليارات الأطنان من المواد التي تتحرك بملايين الأميال في الساعة.وتحدث الكتل الإكليلية المقذوفة أحيانا بعد ظهور التوهج الشمسي، على الرغم من أن الاثنين مستقلان عن بعضهما البعض.وكشف موقع SpaceWeather، أن CME قد تقترب الآن بدرجة كافية من المجال المغناطيسي للأرض لإحداث عاصفة شمسية فوق الكوكب.وقال الموقع: "من المحتمل حدوث عواصف مغناطيسية أرضية صغيرة من فئة G1 في الأول من حزيران، حيث من المتوقع أن تمسح CME المجال المغناطيسي للأرض".وتُعرف البقع الشمسية بكونها داكنة على سطح الشمس، حيث يتسبب المجال المغناطيسي في انخفاض درجات الحرارة، ما يؤدي إلى اندلاع CMEs.وأضاف SpaceWeather: "هذا هو أحد ألمع وأسرع CMEs في دورة الطاقة الشمسية الجديدة 25. وإذا كانت تتجه مباشرة نحو الأرض، فقد تكون التوقعات مختلفة، ما يتطلب عواصف مغناطيسية أرضية كبيرة بدلا من العواصف المغناطيسية الصغيرة".ولحسن الحظ، لم تكن البقع الشمسية تواجه كوكبنا مباشرة. لذلك، يتوقع المتنبئون فقط أن تصطدم نهاية سحابة البلازما بالغلاف المغناطيسي.ولكن الضربة قد تكون كافية لإحداث عاصفة صغيرة مغنطيسية أرضية أو شمسية من طراز G1.ويصنف العلماء العواصف الشمسية على مقياس من G1 (متوسط) إلى G5 (شديد).ويمكن أن تتسبب أقوى العواصف في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وتقليص الأقمار الصناعية وحتى التسبب في تلف شبكات الطاقة.