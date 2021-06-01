تكنولوجيا وعلوم

رئيس "إنتل": حل أزمة النقص في أشباه الموصلات قد يستغرق سنوات

Lebanon 24
01-06-2021 | 14:00
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قال بات غيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، الاثنين، إن حل أزمة النقص العالمي في أشباه الموصلات قد يستغرق عدّة سنوات، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأدت هذه المشكلة إلى تعثر خطوط إنتاج السيارات فضلاً عن خطوط انتاج إلكترونيات أخرى.

وخلال جلسة افتراضية لمعرض "Computex" التجاري في تايبيه، قال رئيس "إنتل": "لقد أدى اتجاه العمل والدراسة من المنزل خلال جائحة كورونا إلى دورة من النمو الهائل في أشباه الموصلات التي فرضت ضغطاً كبيراً على سلاسل التوريد العالمية".

وفي وقتٍ سابق، كان غيلسنجر أبلغ صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية خلال شهر نيسان الماضي أنّ النقص في الرقائق الالكترونية أو أشباه الموصلات سيستغرق "عامين" للتلاشي، موضحاً أن شركته تخطط للبدء في إنتاج الرقائق في غضون 6 إلى 9 أشهر لمعالجة النقص في مصانع السيارات الأميركية.
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