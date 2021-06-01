شاشته كبيرة.. لينوفو تقدّم جهازاً لوحياً جديداً

كشفت شركة "لينوفو" مؤخراً عن جهازها اللوحي الجديد "Lenovo Yoga Pad Pro"، والذي يأتي مع بطارية كبيرة جداً.



أبرز مواصفات جهاز "لينوفو" الجديد



- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 13.0 إنشاً وبدقة 2160×1350 بيكسل.

- يتضمن الجهاز بطارية بسعة 10200 ميلي أمبير.

- يحتوي الجهاز على معالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm).

- يعمل مع نظام "أندرويد 11".

- يتوفر جهاز "لينُوفو" الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت.

- لا يتضمن الجهاز كاميرا خلفية.

- يقدم الجهاز كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- لا يدعم الجهاز الاتصالات، في حين أنه يدعم الاتصال بشبكات "الواي فاي".

- يقدّم الجهاز مقبساً "يو أس بي" من نوع USB Type-C 3.1.

- يتوفر جهاز "لينُوفو" بسعر يصل إلى 420 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".