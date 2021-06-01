شاشته كبيرة.. لينوفو تقدّم جهازاً لوحياً جديداً

كشفت شركة "لينوفو" مؤخراً عن جهازها اللوحي الجديد "Lenovo Yoga Pad Pro"، والذي يأتي مع بطارية كبيرة جداً.
أبرز مواصفات جهاز "لينوفو" الجديد
- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 13.0 إنشاً وبدقة 2160×1350 بيكسل.
- يتضمن الجهاز بطارية بسعة 10200 ميلي أمبير.
- يحتوي الجهاز على معالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm).
- يعمل مع نظام "أندرويد 11".
- يتوفر جهاز "لينُوفو" الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت.
- لا يتضمن الجهاز كاميرا خلفية.
- يقدم الجهاز كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
- لا يدعم الجهاز الاتصالات، في حين أنه يدعم الاتصال بشبكات "الواي فاي".
- يقدّم الجهاز مقبساً "يو أس بي" من نوع USB Type-C 3.1.
- يتوفر جهاز "لينُوفو" بسعر يصل إلى 420 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".