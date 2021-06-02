تكنولوجيا وعلوم

ساعة جديدة تتحدى "آبل" و"سامسونغ".. ماذا يميزها؟ (فيديو)

Lebanon 24
02-06-2021 | 08:00
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أعلنت شركة Meizu عن ساعتها الذكية الجديدة التي طورتها لتكون منافسا قويا لساعات Apple Watch الشهيرة.

ومن أبرز ما يميز ساعة Meizu Watch عن ساعات آبل أو بعض ساعات سامسونغ الذكية هو دعمها لتقنية eSIM التي تمكّن مستخدمها من إجراء المكالمات وإرسال الرسائل عبر الشبكات الخلوية، ودون الحاجة لربط الساعة بالهاتف المحمول.

كما حصلت هذه الساعة على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من السيراميك والمعدن والبلاستيك، وعلى شاشة AMOLED مستطيلة الشكل بمقاس 1.78 بوصة معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

وجهزتها Meizu بتقنيات متطورة منها مستشعرات لقياس معدلات ضربات القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، وحساسات وبرمجيات لقياس معدلات النشاط البدني والمسافات التي يقطعها مستخدمها يوميا أثناء الجري أو المشي.

وتعمل هذه الساعة بنظام يمكنها من التوافق مع الأجهزة الذكية العاملة بنظامي Android و HarmonyOS، إضافة إلى معالج Snаpdragon Wear 4100، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وبطارية بسعة 430 ميلي أمبير يمكن شحن أكثر من ثلث سعتها خلال ربع ساعة فقط، إضافة إلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
المصدر: روسيا اليوم
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