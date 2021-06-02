بشاشة خارقة.. "أبل" تستعد لطرح هاتفها الجديد "أيفون 13"

تستعد شركة "أبل" الأميركية لإطلاق هاتفها الجديد "أيفون 13"، الذي يمتلك شاشة خارقة تصنعها شركتي "سامسونغ ديسبلاي" و "إل جي ديسبلاي".ومن المقرر أن تعود شركة أبل لموعدها المعتاد في الإعلان عن هواتفها الجديدة في أيلول من كل عام، خاصة أن شركتي تصنيع الشاشات الخاصة بالهاتف الجديد بدأت عملها في وقت مبكر، مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد إطلاق "أيفون 12".وتحاول شركة "أبل" تجنب حدوث أي تعطيل لموعد إطلاق هاتفها الجديد "أيفون 13" خلال العام الجاري عن طريق تأمين مكوناته بصورة عامة وشاشات \ "أو ليد" بصورة خاصة.وتشير تقارير إلى أنه سيتم تصنيع نحو 120 مليون شاشة لهاتف "أيفون 13"، تقوم شركة "سامسونغ ديسبلاي" بتصنيع 80 مليون منها، بينما تصنع "إل جي ديسبلاي" 30 مليون شاشة.وتوفر "سامسونغ" شاشات "أو ليد" ذات الترانزستور ذي الأغشية الرقيقة ودرجة الحرارة المنخفضة وتعتبر المورد الوحيد لهذا النوع من الشاشات، بينما توفر "إل جي" شاشات "تي إف تي أو ليد" من السيليكون متعدد الكريستالات منخفض الحرارة لطرازين من الطبقة الأقل.