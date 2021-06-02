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تكنولوجيا وعلوم
هواوي تدشن نظام التشغيل هارموني وتكشف عن Huawei Watch 3
Lebanon 24
02-06-2021
|
14:00
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أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية اليوم الأربعاء عن إطلاق نظام التشغيل الخاص بها (هارموني أو.إس) للهواتف الذكية، مع تطلع الشركة للتعافي من عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة وعرقلت نشاطها في إنتاج الهواتف.
وستبدأ هواوي في طرح نظام التشغيل هارموني في طرازات معينة من الهواتف الذكية اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء، حيث ستتيح للمستخدمين فرصة تغيير نظام التشغيل الحالي المعتمد أساسا على منصة أندرويد التابعة لجوجل.
واستخدام هارموني أو.إس يعني أن الشركة لن تظل معتمدة بالكامل على نظام أندرويد.
وتمنع العقوبات الأميركية غوغل التابعة لمجموعة ألفابت من إمداد الطرز الجديدة من هواتف هواوي بالدعم الفني أو السماح لها بالدخول على خدمة جوجل للهواتف المحمولة التي تعتمد عليها أغلب التطبيقات على نظام التشغيل اندرويد.
ولا تستهدف هواوي أن تكون بديلا فحسب لنظام أندرويد، لكنها أيضا تقدم نظام التشغيل هارموني كمنصة لإنترنت الأشياء، وتأمل أن يكون وسيلة لتوصيل أجهزة أخرى مثل الحاسب الشخصي والساعات الذكية والسيارات والأجهزة المنزلية.
وكشفت الشركة عن أجهزة جديدة تستخدم نظام تشغيل هارموني، منها أجهزة لوحية وساعات ذكية، وأقلام ذكية، وذلك خلال بث حي من مقر الشركة في شينزين بالصين اليوم.
وتستهدف الشركة أن يكون النظام الجديد مُحمّل على 200 مليون هاتف ذكي من هواتفها، و100 مليون هاتف تابع لشركات أخرى، بنهاية العام، وفقا لـ آنغ تنغلو، رئيس قسم البرمجيات في هواوي مجموعة هواوي لأعمال المستخدمين.
إنترنت الأشياء
وقال تنغلو إن "المشكلة في أنظمة التشغيل الحالية أن الأجهزة لا يمكنها الاتصال بسهولة مع باقي الأجهزة الأخرى"، إذ أن المستخدمين يضطرون إلى تحميل تطبيقات منفصلة للاتصال بهذه الأجهزة.
لكن مع هارموني يمكن للأجهزة الاتصال (بدون تطبيق)، لتكوّن معا جهازا فائقا، ويمكن لتلك الأجهزة المتصلة العمل كجهاز واحد.
ورحب رئيس هواوي بالعمل مع شركات الهواتف الأخرى لكي تعمل بنظام هارموني، لكنه قال إن هناك فرصا كبيرة للعمل مع مصنعين آخرين بخلاف الهواتف المحمولة.
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