"مايكروسوفت" ستطرح نسخة جديدة من "ويندوز" في هذا التاريخ!

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة ساتيا ناديلا، أن الشركة ستطرح نسخة جديدة من برنامج التشغيل "ويندوز" في 24 حزيران الجاري.وكشف ناديلا أن البرنامج الجديد يتضمن تصميما محدثا لنظام التشغيل، وفرصا محسنة لمنشئي ومطوري البرامج المقدمة من خلال منتج "ويندوز"، وتغييرات أخرى.تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من مختبري "Windows Insiders" ستحصل أولا على حق الوصول إلى الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر "ويندوز"، فيما سيطرح البرنامج رسميا في خريف 2021.