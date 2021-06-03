تكنولوجيا وعلوم

بعد الاسلحة.. "كلاشنيكوف" تدخل عالم الدراجات النارية

Lebanon 24
03-06-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-829650-637583195174241316.jpg
Doc-P-829650-637583195174241316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصلت شركة "كلاشنيكوف" على براءة اختراع لصنع دراجة نارية بمحرك كهربائي عديم المسفرات بدلا من المحرك ثنائي الأشواط.

ويتم تطوير الدراجة الجديدة احتفالا بالذكرى السبعين للنموذج السوفيتي الكلاسيكي الشهير "إي جي 49"، وقد عرضت لأول مرة في آب من العام الماضي في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2020". ويبلغ وزن الدراجة المطورة 130 كغ وقوة محركها الكهربائي 10 كيلوواط (13.6 حصان) كما أنها معززة بمبرد للهواء يعمل ببطارية ليثيوم أيون 4 كيلو وات/ساعة. والسرعة القصوى للدراجة 90 كم في الساعة.

وأعلنت شركة كلاشنيكوف أن إصدار الدراجة الكهربائية سيكون محدودا، حيث سيبلغ عدد القطع 49 قطعة وذلك بناء على العدد نفسه الذي يحمله اسم الطراز الكلاسيكي.

وتطور شركة "كلاشينكوف" دراجات نارية كهربائية منذ أكثر من عام، بعضها مخصصة للاستخدام المدني وبعضها الآخر مخصصة للخدمات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل كلاشينكوف على إنشاء دراجات نارية للعلامة التجارية الروسية "Aurus"، والتي يتم تصميمها لمرافقة موكب الحكومة. 
 
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-06-03
05:00 | 2021-06-03
02:00 | 2021-06-03
16:00 | 2021-06-02
14:00 | 2021-06-02
11:00 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website