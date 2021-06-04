25
o
بيروت
32
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
ميزات جديدة تظهر على "واتسآب"!
Lebanon 24
04-06-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "وايبتا إنفو" مقتطفات من محادثة جرت بين صحفي متخصص بنقل أخبار "واتسآب" وكل من مارك زوكربيرغ وويل كاثكارت.
ونقل الموقع عن الصحفي تأكيده أن وجوده في الكواليس منحه أفضلية اكتشاف الميزة الجديدة ومشاركتها مع الآخرين، حيث أنه كان عند ولادة "واتسآب بيت إنفو" قبل 5 سنوات.
ويقول الصحفي المتخصص في أخبار "واتسآب" في تقرير له على موقع "واتسآب بيت إنفو": "اجتمعت مع ويل كاثكارت في محادثة على تطبيق واتسآب، ناقشنا فيها التحديثات الجديدة للتطبيق".
وتابع الصحفي، قائلا: "كانت تجربة رائعة بدأ فيها ويل بشكري على عملي في نشر أخبار وميزات تطبيق واتسآب"، ثم حدث ما هو غير متوقع، لقد انضم مارك زوكربيرغ إلى المحادثة".
وادعى مارك أن خصوصية الرسائل هي من أهم الأمور التي يرغب الناس في ضمان تحقيقها، وأنه، وبعد طرح الرسائل المختفية، فإنهم يعملون على تطوير ميزات أخرى للحفاظ على خصوصية الدردشة والرسائل.
وأكد زوكربيرغ أن وضع الاختفاء سيطبق قريبا في "واتسآب"، وهو وضع يتيح الرسائل المؤقتة في سلاسل الدردشة الجديدة تلقائيا، أي أنه يمكن للمستلم فتح الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك مرة واحدة فقط قبل اختفائها من الدردشة.
وأوضح مارك أن واتسآب يعمل على تحقيق إمكانية استخدام حساب واتسآب الخاص بك على أجهزة مختلفة، ومن دون اتصال إنترنت نشط، ووصف زوكربيرغ الأمر على أنه "كان تحديا تقنيا كبيرا لمزامنة جميع رسائلك ومحتوياتك"، كما أكد ويل كاثكارت على أن طرح تقنية مزامنة حساب واتسآب على أجهزة متعددة سيتم قريبا وفي خلال شهرين.
ويتابع الصحفي، قائلا إنه استغل وجود زوكربيرغ وكاثكارت معا ليحصل على معلومات جديدة تهم المستخدمين مثل أنه سيتم دعم تطبيق واتسآب على أجهزة الآي باد بفضل تقنية مزامنة الأجهزة المتعددة، وأنه سيتم إتاحة استخدام الإصدار التجريبي للتحديث الجديد لبعض مستخدمي الـ "أي أو أس" قريبا، حيث سيتم وصل ما يقرب من أربع أجهزة اتصال معا من خلال تقنية مزامنة الحساب على واتسآب.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
Lebanon 24
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
09:40 | 2021-06-03
03/06/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو يطرح نفسه.. هل سيزيد دولار المصارف عن الـ3900 ليرة؟
Lebanon 24
سيناريو يطرح نفسه.. هل سيزيد دولار المصارف عن الـ3900 ليرة؟
08:00 | 2021-06-03
03/06/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
11:00 | 2021-06-03
03/06/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
12:21 | 2021-06-03
03/06/2021 12:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
12:59 | 2021-06-03
03/06/2021 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2021-06-04
Firefox بحلّة جديدة.. إليكم التفاصيل
16:00 | 2021-06-03
مصباح "تيك توك".. "نظام مراقبة" للأطفال يثير الجدل بين الآباء
14:00 | 2021-06-03
إيفا.. روبوت قادر على التواصل "نفسيا" مع البشر
11:00 | 2021-06-03
بعد الاسلحة.. "كلاشنيكوف" تدخل عالم الدراجات النارية
08:00 | 2021-06-03
"مايكروسوفت" ستطرح نسخة جديدة من "ويندوز" في هذا التاريخ!
05:00 | 2021-06-03
مصباح "تيك توك".. "نظام مراقبة" للأطفال يثير الجدل بين الآباء
فيديو
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
Lebanon 24
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
05:00 | 2021-06-04
04/06/2021 12:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
04/06/2021 12:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
04/06/2021 12:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact