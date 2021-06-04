تكنولوجيا وعلوم

Firefox بحلّة جديدة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-829905-637583916335528194.png
Doc-P-829905-637583916335528194.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت Mozilla عن إطلاق نسخة جديدة من متصفح Firefox، تحمل معها العديد من التعديلات والميزات المهمة للمستخدمين.

وجاءت نسخة Firefox 89 الجديدة بتعديلات ملحوظة من حيث تصميم المتصفح بشكل عام، إذ تغيير شكل واجهة التشغيل كثيرا، وأصبحت أيقونات علامات التبويب على الشريط العلوي أكبر وأكثر وضوحا، وباتت كأنها عائمة على الشريط، وأصبح المستخدم قادرا على تحريك هذه التبويبات وترتيبها بالطريقة التي تجعل تصفحه للإنترنت أسرع وأكثر سلاسة.

كما حصل شريط العناوين في المتصفح على تعديلات تجعله أكثر بساطة، إذ اجتمعت أزرار الأدوات الإضافية في قائمة واحدة، واختفت منه الأزرار التي قلَما يستعملها المستخدم، وظهرت فيه أزرار تسهل التحكم بعملية التصفح وتركز على العناصر الأكثر أهمية، كما ظهرت أزرار خاصة تساعد المستخدم على تكبير وتصغير صفحات الإنترنت أثناء الاطلاع عليها.

وركزت النسخة الجديدة من Firefox على عوامل الأمان، إذ ظهرت فيها علامة درع خاصة تبين أن التصفح عبر هذه النسخة بات أكثر فاعلية من ناحية حماية البيانات، كما طورت هذه النسخة لتخزين علامات التبويب غير الآمنة لتحذير المستخدمين من استعمال بعض المواقع التي قد تؤدي إلى اختراق بياناتهم وبيانات أجهزتهم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-06-04
02:00 | 2021-06-04
16:00 | 2021-06-03
14:00 | 2021-06-03
11:00 | 2021-06-03
08:00 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website