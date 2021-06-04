25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
Firefox بحلّة جديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
04-06-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت Mozilla عن إطلاق نسخة جديدة من متصفح Firefox، تحمل معها العديد من التعديلات والميزات المهمة للمستخدمين.
وجاءت نسخة Firefox 89 الجديدة بتعديلات ملحوظة من حيث تصميم المتصفح بشكل عام، إذ تغيير شكل واجهة التشغيل كثيرا، وأصبحت أيقونات علامات التبويب على الشريط العلوي أكبر وأكثر وضوحا، وباتت كأنها عائمة على الشريط، وأصبح المستخدم قادرا على تحريك هذه التبويبات وترتيبها بالطريقة التي تجعل تصفحه للإنترنت أسرع وأكثر سلاسة.
كما حصل شريط العناوين في المتصفح على تعديلات تجعله أكثر بساطة، إذ اجتمعت أزرار الأدوات الإضافية في قائمة واحدة، واختفت منه الأزرار التي قلَما يستعملها المستخدم، وظهرت فيه أزرار تسهل التحكم بعملية التصفح وتركز على العناصر الأكثر أهمية، كما ظهرت أزرار خاصة تساعد المستخدم على تكبير وتصغير صفحات الإنترنت أثناء الاطلاع عليها.
وركزت النسخة الجديدة من Firefox على عوامل الأمان، إذ ظهرت فيها علامة درع خاصة تبين أن التصفح عبر هذه النسخة بات أكثر فاعلية من ناحية حماية البيانات، كما طورت هذه النسخة لتخزين علامات التبويب غير الآمنة لتحذير المستخدمين من استعمال بعض المواقع التي قد تؤدي إلى اختراق بياناتهم وبيانات أجهزتهم.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
Lebanon 24
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
09:40 | 2021-06-03
03/06/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
11:00 | 2021-06-03
03/06/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
12:59 | 2021-06-03
03/06/2021 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
12:21 | 2021-06-03
03/06/2021 12:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قصي خولي لفنان لبناني شهير: "الرجال والقبضايات كتار".. والأخير يعلّق (فيديو)
Lebanon 24
قصي خولي لفنان لبناني شهير: "الرجال والقبضايات كتار".. والأخير يعلّق (فيديو)
09:15 | 2021-06-03
03/06/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2021-06-04
خدمات وميزات جديدة من "تويتر" للمستخدمين! (فيديو)
02:00 | 2021-06-04
ميزات جديدة تظهر على "واتسآب"!
16:00 | 2021-06-03
مصباح "تيك توك".. "نظام مراقبة" للأطفال يثير الجدل بين الآباء
14:00 | 2021-06-03
إيفا.. روبوت قادر على التواصل "نفسيا" مع البشر
11:00 | 2021-06-03
بعد الاسلحة.. "كلاشنيكوف" تدخل عالم الدراجات النارية
08:00 | 2021-06-03
"مايكروسوفت" ستطرح نسخة جديدة من "ويندوز" في هذا التاريخ!
فيديو
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
04/06/2021 15:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمات وميزات جديدة من "تويتر" للمستخدمين! (فيديو)
Lebanon 24
خدمات وميزات جديدة من "تويتر" للمستخدمين! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
04/06/2021 15:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
Lebanon 24
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
08:00 | 2021-06-04
04/06/2021 15:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact