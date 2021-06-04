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تكنولوجيا وعلوم
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
Lebanon 24
04-06-2021
|
11:00
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كشفت هواوي عن مواصفات حاسب MatePad Pro 12.6 الذي صمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة الذكية لهذا العام.
ويأتي الحاسب بهيكل من المعدن والبلاستيك بأبعاد (2865/184.7/6.7) ملم، وزنه 609 غ، ومجهز بشاشة OLED بمقاس 12.6 بوصة دقة عرضها (2560/1600) بكسل،
ويعمل هذا الجهاز بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0، ومعالج Kirin 9000E 5G الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP22، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه فإتت ثلاثية العدسة بدقة (13+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل لها القدرة على توثيق فيديوهات HD بمعدل 30 إطارا في الثانية.
كما جهزته هواوي بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 10050 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 27 واطا.
ومن المفترض أن يطرح هذا الحاسب في الأسواق قريبا، وبأسعار قد تصل إلى 800 يورو تبعا للمواصفات الفنية الداخلية.
المصدر: روسيا اليوم
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