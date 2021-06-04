تكنولوجيا وعلوم

خدمات وميزات جديدة من "تويتر" للمستخدمين! (فيديو)

Lebanon 24
04-06-2021 | 08:00
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أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن إدخال خدمات وميزات جديدة على التطبيق لتوسيع مدى استفادة المستخدمين منه lمن أبرزها ميزة الإعلانات التي باتت تظهر على كامل مساحة الشاشة عند استخدام خدمات "Fleets" في التطبيق.

وتبعا للخبراء في "تويتر" فإنّ الميزة الجديدة لاتزال في مرحلة الاختبار، ومن خلالها سيكون بإمكان مستخدمي خدمات "Fleets" وضع إعلانات ستظهر للمستخدمين على شاشات الأجهزة المحمولة بأبعاد "16:9"، كما ستظهر الفيديوهات عبر هذه الميزة لمشاهديها لمدة 30 ثانية، أي كما هو الحال في خدمات الإعلانات عبر ميزة "القصص" في "إنستغرام" وبعض تطبيقات التواصل، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit".

وسيكون بإمكان واضع الإعلان الاطلاع على البيانات التي تتعلق بإعلانه مثل عدد مرات المشاهدة والمتطلعين على الإعلان بهدف تطوير استخدامه للخدمة مستقبلا.
 
وإضافة إلى الميزة المذكورة أعلن القائمون على "تويتر" عن إطلاق منصة جديدة للاطلاع على أحوال الطقس تدعى "Tomorrow"، ومن خلالها سيتمكن مستخدمو التطبيق حاليا من معرفة الطقس في بعض المناطق الأمريكية، ومن المفترض أن تغطي خدمات هذه المنصة مناطق إضافية من العالم في وقت لاحق.
 
المصدر: روسيا اليوم
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