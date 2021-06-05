"إل جي" تنسحب من سوق الهواتف الذكية.. نهائياً

أعلنت شركة إل جي الكورية الجنوبية للإلكترونيات، اليوم، انسحابها من سوق الهواتف الذكية، مشيرةً إلى أنها ستوقف إنتاج ومبيعات قسم الهواتف الذكية الذي يتكبد خسائر.بهذا القرار أصبحت شركة إل جي التي كانت تحتل المرتبة الثالثة في أمريكا الشمالية، أول علامة تجارية كبرى للهواتف الذكية تعلن انسحابها التام من السوق.وترى الشركة أن الانسحاب من المنافسة الشديدة في هذا القطاع سيسمح لها بالتركيز على النمو في مجالات أخرى مثل مكونات السيارات الكهربائية والأجهزة المتصلة والمنازل الذكية.قرار الشركة الكورية الجنوبية بالانسحاب سيترك حصتها البالغة 10% في سوق الهواتف الذكية بأمريكا الشمالية، ليلتهمها عملاقا الهواتف الذكية أبل وسامسونغ.