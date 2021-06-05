تكنولوجيا وعلوم

"يوتيوب" ممنوع في سوريا؟

Lebanon 24
05-06-2021 | 02:00
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أكدت وزارة الاتصالات السورية أنها لم تحجب موقع أو تطبيق YouTube في سوريا، ونفت صحة ما يشاع بهذا الصدد.

ونشرت الوزارة في صفحتها بيانا مقتضبا قالت فيه إنه "لا صحة لما يشاع عن حجب موقع أو تطبيق  YouTube في سوريا، وجميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح".

وكانت الوزارة أعلنت استكمال إعادة خمس دارات إنترنت للخدمة، استكمالا لما وضعته سابقا من دارات بديلة عن الدارات الدولية التي أعلنت أنها انقطعت فجر الخميس الماضي "بسبب عطل خارجي طارئ".

وقالت الوزارة وقتها إن عطلا فنيا على تجهيزات إحدى الكوابل البحرية الدولية باتجاه مرسيليا أدى إلى خروج خمس دارات دولية من الخدمة، وهو ما أثر على جودة الخدمة مع الحفاظ على استمراريتها من خلال بقية الدارات.
المصدر: روسيا اليوم
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