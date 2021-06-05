تكنولوجيا وعلوم

دولة تعلق عمل منصة "تويتر" إلى أجل غير مسمى

Lebanon 24
05-06-2021 | 05:00
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أكد وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، الجمعة، أن الحكومة النيجيرية علقت إلى أجل غير مسمى عمليات منصة "تويتر" الأمريكية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار في بيان، إلى أن "التعليق جاء بسبب الاستخدام المستمر للمنصة للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا".
ولم يخض الوزير في تفاصيل التعليق، كما لم يتضح على الفور ما الذي قصده الوزير بتعليق العمليات.

يذكر أن موقع "تويتر"، حذف الأربعاء الماضي، تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري هددت بعقاب الانفصاليين الذين ألقى عليهم مسؤولية شن هجمات على مبان حكومية.

وأوضح موقع "تويتر"، أن "التغريدة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970 بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرق نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل".
المصدر: وكالات
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