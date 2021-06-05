ريلمي تقدم هاتفاً يعمل بتقنية الـ"5G".. إليكم مواصفاته

كشفت شركة "ريلمي" مؤخراً عن هاتفها الجديد "Realme GT Neo Flash"، والذي يدعم تقنية الجيل الخامس "5G".
أبرز مواصفات هاتف "ريلمِي" الجديد
- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.43 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل.
- يتضمن الهاتِف بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.
- يحتوي الهاتف على معالج MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm).
- يعمل مع نظام "أندرويد 11".
- يتوفر جهاز "ريلمي" الجديد بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت، في حين أن الثانية تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت.
- يأتي الهاتِف مع 3 كاميرات في الجهة الخلفية: الاولى تأتي بدقة 64 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 8 ميغابيكسل والثالثة بدقة 2 ميغابيكسل.
- يقدم الهاتِف كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
- يتوفر بألوان عديدة أبرزها الأسود، الرمادي، الأصفر.
- يضمّ الجهاز مقبس "يو أس بي" من نوع "USB Type-C 2.0".
- يوفر الهاتف اتصالات "بلوتوث 5.0".
- يتوفر جهاز "ريلمِي" بسعر يصل إلى 290 يورو، وفق ما ذكر موقع "gsmarena".