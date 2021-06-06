شركة "Vivo" تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد.. وهذا هو سعره (فيديو)

كشفت شركة "VIVO" الصينية عن مواصفات جهازها "Y70t" الذي سيكون من بين أرخص الهواتف المتطورة التي تعمل مع شبكات "5G"، ومن المفترض أن يكون سعره بحدود الـ190 يورو.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّ الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162/76.6/8.5) ملم، ووزنه 190 غ.وحصل الهاتف على شاشة "IPS LCD" بمقاس 6.53 بوصة، أبعادها "19.5:9"، ودقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 595 شمعة/م تقريبا.