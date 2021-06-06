تكنولوجيا وعلوم

شركة "Vivo" تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد.. وهذا هو سعره (فيديو)

Lebanon 24
06-06-2021 | 14:00
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كشفت شركة "VIVO" الصينية عن مواصفات جهازها "Y70t" الذي سيكون من بين أرخص الهواتف المتطورة التي تعمل مع شبكات "5G"، ومن المفترض أن يكون سعره بحدود الـ190 يورو.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّ الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162/76.6/8.5) ملم، ووزنه 190 غ.

وحصل الهاتف على شاشة "IPS LCD" بمقاس 6.53 بوصة، أبعادها "19.5:9"، ودقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 595 شمعة/م تقريبا.
 
ويعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل "Android 10" مع واجهات "Funtouch 10.5"، ومعالج "Exynos 880" الحدرث، ومعالج رسوميات "Mali-G76 MP5"، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف إلى الوجوه.

وجهزته "VIVO" بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USBC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة  GPS لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع الشحن السريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق فمن المفترض أن يكون نحو 190 يورو.

 
المصدر: روسيا اليوم

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