تكنولوجيا وعلوم

بجهاز مميّز.. "ZTE" تنافس الشركات التقنية الكبرى! (فيديو)

Lebanon 24
05-06-2021 | 23:00
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بدأت شركة "ZTE" الصينية بتوسيع أسواق مبيعات هاتفها الجديد "Axon 30 Ultra 5G" الذي صممته لتنافس فيه أحدث الهواتف من شركات التقنية الكبرى.

ويأتي الهاتف الجديد بتصميم مميز جداً، وهيكل محمي بالزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاد هذا الهيكل (161.5/73/8) ملم، ووزنه 188 غ، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit".

وحصل الجهاز على شاشة من أفضل شاشات "AMOLED" ترددها يعادل يعادل 144 هيرتزا، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، وتتعامل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج "Qualcomm Snapdragon 888 5G" الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
 
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بأربع عدسات بدقة 64+64+64+89 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزته "ZTE" بمنفذين لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع "+Quick Charge 4".

المصدر: روسيا اليوم

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