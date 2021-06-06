هل يمكن للذكاء الاصطناعي فهم الحيوانات قريباً؟

لا تزال القدرة على فهم لغة الحيوانات لغزاً حير العلماء لسنوات طويلة، لكن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمكننا في فعل ذلك في المستقبل.تشير التقديرات إلى أن العدد الإجمالي للغات المستخدمة اليوم يبلغ حوالي 7000. في الولايات المتحدة، يقول 25٪ من السكان إنهم يستطيعون التحدث بلغة ثانية، وفي أوروبا هذا الرقم يصل إلى حوالي 60 بالمائة. وفي آسيا وإفريقيا، تعد ثنائية اللغة أكثر شيوعًا حيث تعيش اللغات المحلية واللهجات الإقليمية جنبًا إلى جنب. ورغم كل ذلك لا يمكن لشخص واحد على هذا الكوكب أن يتحدث مع القطط أو الكلاب ناهيك عن حيوان ريجنت آكل العسل.حيوان ريجنت كل العسل هو واحد من العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض في أستراليا.ويعتبر فهم الحيوانات أمرًا صعبًا للغاية. على سبيل المثال، هل للحيوانات "لغة"؟ وحتى لو كان لديهم لغة، فهل هناك الكثير مما يمكن قوله بخلاف أساسيات البقاء على قيد الحياة؟الخبر السار هو أن الذكاء الاصطناعي قد يمنحنا القدرة على ترجمة لغة الحيوانات بشكل موثوق في العقد القادم أو نحو ذلك. ويقول جيمس سافاج، عالم البيئة السلوكية في كل من جامعة تشيستر وجامعة أنجليا روسكين "الكلام هو ما يفصل البشر عن الحيوانات، لذا فإن توقع أن تجري الحيوانات محادثة أمر متناقض إلى حد ما".وتقول عالمة اللغويات الحسابية جوسي كارلغرين "المشكلة الأولى هي تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه لغة الحيوان. إحدى السمات المميزة للاتصال البشري هي أنه متسلسل. لدينا رموز على شكل كلمات وهي تحدث دائمًا في تسلسل معين".وتشير دراسة مطولة حول نداءات كلاب البراري إلى أنها تستطيع إظهار شيء يشبه المفردات. في إحدى التجارب، اقترب العلماء من القوارض في أوقات مختلفة وهم يرتدون قمصانًا مختلفة الألوان وتمكنوا من تحديد مكالمات الإنذار المنفصلة لكل منها. كانت كلاب البراري تقول بشكل أساسي "لقد عادت المرأة ذات القميص الأزرق" أو "هذه المرة إنه الشخص ذو القميص الأصفر".وفي حين أن هذا يفتح على ما يبدو الاحتمال المحير لـ "المفردات" في لغة الحيوان ، إلا أنه من المحتمل أيضًا أن يكون هناك حد تطوري. قد يكون الحيوان قادرًا على الإشارة إلى شيء ما بصوت أو "كلمة" ولكن فقط إذا كان بحاجة إلى ذلك. من المحتمل ألا تهتم كلاب البراري بالتعبير عن أشياء مثل شعورها أو أهدافها في الحياة.هذه الظاهرة هي التي ألهمت كارلغرين لدرجة أنها خططت لتجربة مفصلة من شأنها أن تغذي مكالمات الدلافين عبر الذكاء الاصطناعي على أمل فك شفرتها، بحسب موقع إن غادجيت.وتبدو فرضية استخدام الذكاء الاصطناعي منطقية، فقد ثبت أن الذكاء الاصطناعي فعال للغاية في فك رموز اللغات البشرية القديمة، فلماذا يكون أصدقاؤنا من الثدييات المائية مختلفين؟ تعود الإجابة إلى ميل الإنسان إلى الاعتقاد بأن طريقة الإنسان للكلام هي السبيل الوحيد. لكن التواصل أكثر من مجرد كلمات، ويمكن أن تكون عبر النغمات والتوقيت والسياق وتعبيرات الوجه والمزيد.لكن كارلغرين لا تزال متفائلة حيث تقول "الذكاء الاصطناعي حقًا هو أملنا الوحيد. وعادة ما يكون البشر جيدون جدًا في التقاط الاختلافات الصوتية في تواصل الحيوانات المألوفة لديهم، ونظرًا لأن الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتصنيف الإشارات أصبحت أكثر تقدمًا، فإنها ستصل بسرعة كبيرة إلى النقطة التي يمكن أن تفعل ذلك بشكل أفضل مما يستطيع البشر".