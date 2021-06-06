موظفو "آبل" ينتفضون على إدارتهم.. ما القصة؟

أعلن موظفو شركة "آبل" رفضهم للسياسة الجديدة التي تتطلب منهم العودة إلى المكتب 3 أيام في الأسبوع بدءاً من أوائل شهر سبتمبر/أيلول المقبل.وقال الموظفون في رسالة إلى إدارتهم إنهم يريدون نهجاً مرناً حيث يمكن لأولئك الذين يرغبون في العمل عن بعد القيام بذلك، وفق ما ذكر موقع "aitnews".وجاءت هذه الخطوة بعد عدة أيام من إرسال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ"آبّل" ملاحظة إلى موظفي الشركة، يقول فيها إنهم يحتاجون إلى العودة إلى المكتب أيام الاثنين والثلاثاء والخميس بدءاً من الخريف المقبل.ووسط ذلك، فإنّ شركات مثل "تويتر" و"فيسبوك" مستمرة في قرارها بشأن إمكانية عمل الموظفين عن بُعد إلى الأبد، حتى بعد انتهاء الوباء.