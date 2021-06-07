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تكنولوجيا وعلوم
"فيات".. سيارات كهربائية بشكل كامل اعتبارا من 2030
Lebanon 24
07-06-2021
|
16:00
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أعلنت شركة “فيات” الإيطالية التزامها بالتحول الكامل إلى صناعة السيارات الكهربائية اعتباراً من العام 2030.
ووفقاً للتقارير، فإنّ الشركة تعهدت بالتخلص التدريجي من جميع نماذج محركات الاحتراق من خط إنتاجها العالمي اعتباراً من العام 2025.
وفي السياق، قال أوليفييه فرانسوا، الرئيس التنفيذي للشركة: “من واجبنا طرح سيارات كهربائية في السوق لا تزيد تكلفتها عن تلك التي تحتوي على محرك احتراق داخلي، وبسرعات عالية، بما يتماشى مع انخفاض تكاليف البطاريات”.
واعتبر فرانسوا أنه “لا يوجد مستقبل طويل الأمد للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي”، وقال: “نحن نقوم باستكشاف منطقة النقل المستدام للجميع، فهذا هو أعظم مشروع لدينا، وبين عامي 2025 و 2030، ستتحول جميع منتجاتنا تدريجياً إلى كهربائية فقط، وسيكون هذا تغييراً جذرياً لشركة فيات”.
ومع هذا، فقد أكّدت الشركة سعيها لتحسين الوصول إلى السيارات الكهربائية، فضلاً عن تحسين البنية التحتية للشحن والمساهمة في تحسين جودة الهواء.
يُشار إلى أنّ “فيات” أطلقت مؤخراً نسخة كهربائية جديدة من سيارتها ذات الشعبية الكبيرة “Fiat 500″، والتي يتم بيعها جنباً إلى جنب مع محرك الاحتراق الحالي.
المصدر: اخبار الان
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