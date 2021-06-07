"فيات".. سيارات كهربائية بشكل كامل اعتبارا من 2030

أعلنت شركة “فيات” الإيطالية التزامها بالتحول الكامل إلى صناعة السيارات الكهربائية اعتباراً من العام 2030.ووفقاً للتقارير، فإنّ الشركة تعهدت بالتخلص التدريجي من جميع نماذج محركات الاحتراق من خط إنتاجها العالمي اعتباراً من العام 2025.وفي السياق، قال أوليفييه فرانسوا، الرئيس التنفيذي للشركة: “من واجبنا طرح سيارات كهربائية في السوق لا تزيد تكلفتها عن تلك التي تحتوي على محرك احتراق داخلي، وبسرعات عالية، بما يتماشى مع انخفاض تكاليف البطاريات”.واعتبر فرانسوا أنه “لا يوجد مستقبل طويل الأمد للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي”، وقال: “نحن نقوم باستكشاف منطقة النقل المستدام للجميع، فهذا هو أعظم مشروع لدينا، وبين عامي 2025 و 2030، ستتحول جميع منتجاتنا تدريجياً إلى كهربائية فقط، وسيكون هذا تغييراً جذرياً لشركة فيات”.