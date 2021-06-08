"ناسا" تطور روبوتا بـ64 إصبعا.. يذهب إلى حيث لا يصل البشر (فيديو)

تخطط وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لإرسال المزيد من الروبوتات المطورة إلى أماكن "لا يستطيع البشر الوصول إليها" لذلك تعمل على تطوير بعض التقنيات الخاصة لتحقيق هذا الهدف.

يعمل مختبر الدفع النفاث على تطوير عربتين تحملان اسم "RoboSimian" و"Surrogate"، وهما عبارة عن روبوتين تم تصميمهما لهذه المهمات في مقر المختبر في مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا.







وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية المتخصصة، فإن "ناسا" لديها خطط، قيد العمل في الوقت الحالي، للتغلب على تحديات ضخمة المتمثلة بإرسال البشر إلى المريخ.