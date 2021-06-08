"سامسونغ" تكشف عن هاتفها الجديد من أسرة "Galaxy"

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية رسمياً عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سينضم لأسرة أجهزة "Galaxy" ذات الأسعار المنافسة.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّ هاتف "Galaxy A22" الجديد يأتي بهيكل بأبعاد (159.373.68.4 ) ملم، وزنه 186 غ، ومحمي من الرطوبة والغبار.كما حصل الجهاز على شاشة "Super AMOLED" بمقاس 6.4 بوصة دقة عرضها (1600720) بيكسل، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 274 شمعة/م تقريبا.ويضمن الأداء الجيد لهذا الهاتف معالج "MеdiaTek Helio G80" ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت، ونظام تشغيل "Android 11".