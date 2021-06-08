تكنولوجيا وعلوم

"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2021 | 14:00
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كشفت شركة Buick الأميركية عن تصميم مركبتها الجديدة التي ستنضم لأسرة سيارات الكروس أوفر ذات معايير الرفاهية العالية.

وتأتي سيارة Buick Enclave الجديدة بهيكل كروس يتميز عن هياكل مركبات Enclave السابقة بانسيابية أعلى وتصميم أكثر جاذبية، ومن ملامح التميز في تصميم هذه السيارة هو الشكل الفريد لمصابيحها وواجهتها الأمامية.

كما ازدادت هذه السيارة في الحجم مقارنة بسيارات Enclave السابقة إذ أصبح هيكلها بطول 5 أمتار و19 سنتيمترا، وحصلت على سقف بانورامي كبير، وعلى مقود جديد بأنظمة تحكم كهربائية مطوّرة، فضلا عن صفين من المقاعد المريحة المكسوة بأفخم أنواع الجلود والتي جهزت بأنظمة لتدفئتها وتبريدها.

وزودت Buick المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات، وبوسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، فضلا عن أنظمة قيادة مختلفة تناسب معظم أنواع الطرق، وجهزتها بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.

وستطرح Enclave المعدلة بمحركات بنزين بست أسطوانات سعتها 3.6 ليتر، تولد عزما يعادل 314 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، ونظامي دفع أمامي وخلفي،أما سعر هذه المركبات فمن المفترض أن يكون نحو 58 ألف دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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