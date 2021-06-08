23
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
08-06-2021
|
14:00
A-
A+
A+
A-
كشفت شركة Buick الأميركية عن تصميم مركبتها الجديدة التي ستنضم لأسرة سيارات الكروس أوفر ذات معايير الرفاهية العالية.
وتأتي سيارة Buick Enclave الجديدة بهيكل كروس يتميز عن هياكل مركبات Enclave السابقة بانسيابية أعلى وتصميم أكثر جاذبية، ومن ملامح التميز في تصميم هذه السيارة هو الشكل الفريد لمصابيحها وواجهتها الأمامية.
كما ازدادت هذه السيارة في الحجم مقارنة بسيارات Enclave السابقة إذ أصبح هيكلها بطول 5 أمتار و19 سنتيمترا، وحصلت على سقف بانورامي كبير، وعلى مقود جديد بأنظمة تحكم كهربائية مطوّرة، فضلا عن صفين من المقاعد المريحة المكسوة بأفخم أنواع الجلود والتي جهزت بأنظمة لتدفئتها وتبريدها.
وزودت Buick المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات، وبوسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، فضلا عن أنظمة قيادة مختلفة تناسب معظم أنواع الطرق، وجهزتها بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.
وستطرح Enclave المعدلة بمحركات بنزين بست أسطوانات سعتها 3.6 ليتر، تولد عزما يعادل 314 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، ونظامي دفع أمامي وخلفي،أما سعر هذه المركبات فمن المفترض أن يكون نحو 58 ألف دولار.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
قبل 4 أيام من زفافها.. جيسيكا عازار تحتفل بالأبيض بوداع العزوبية بحضور نادين نسيب نجيم (صور وفيديو)
Lebanon 24
قبل 4 أيام من زفافها.. جيسيكا عازار تحتفل بالأبيض بوداع العزوبية بحضور نادين نسيب نجيم (صور وفيديو)
02:00 | 2021-06-08
08/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تخطف الأنظار بجمالها وإطلالتها.. شاهدوا نبيلة عواد بالأزرق الملوكي (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تخطف الأنظار بجمالها وإطلالتها.. شاهدوا نبيلة عواد بالأزرق الملوكي (صور)
02:00 | 2021-06-08
08/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
16:09 | 2021-06-08
08/06/2021 04:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنادق والشاليهات والمطاعم في لبنان "مفوّلة" خصوصًا في "الويك آند".. ولكن!
Lebanon 24
الفنادق والشاليهات والمطاعم في لبنان "مفوّلة" خصوصًا في "الويك آند".. ولكن!
05:00 | 2021-06-08
08/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هام جداً: في حال انقطاع الكهرباء والانترنت في لبنان.. ما هي البدائل؟
Lebanon 24
هام جداً: في حال انقطاع الكهرباء والانترنت في لبنان.. ما هي البدائل؟
04:30 | 2021-06-08
08/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2021-06-08
مأزق كبير.. "غوغل" تواجه غرامة بعشرات ملايين الدولارات
11:00 | 2021-06-08
ميزات جديدة لـ"iPad".. ما هي؟ (فيديو)
08:37 | 2021-06-08
عاصفة شمسية "عالية السرعة" قد تضرب الأرض اليوم.. وهذا تأثيرها على شبكات الطاقة
08:00 | 2021-06-08
"سامسونغ" تكشف عن هاتفها الجديد من أسرة "Galaxy"
05:00 | 2021-06-08
"ناسا" تطور روبوتا بـ64 إصبعا.. يذهب إلى حيث لا يصل البشر (فيديو)
02:00 | 2021-06-08
إجراءات جديدة لزيادة خصوصية مستخدمي "أبل"
فيديو
"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-06-08
09/06/2021 02:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات جديدة لـ"iPad".. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ميزات جديدة لـ"iPad".. ما هي؟ (فيديو)
11:00 | 2021-06-08
09/06/2021 02:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مزارع غاضب يحطم سيارة باستخدام جرافة.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مزارع غاضب يحطم سيارة باستخدام جرافة.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2021-06-08
09/06/2021 02:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact