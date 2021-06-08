مأزق كبير.. "غوغل" تواجه غرامة بعشرات ملايين الدولارات

فرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، الإثنين، غرامة على شركة "غوغل" بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار) لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة.وذكرت الهيئة إنّ محرك البحث كان يحيل الصفقات التجارية إلى خادم الإعلانات الخاص به، على حساب المنافسين.وفي الواقع، تشكل الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإنّ "غوغل" لم تعترض على العقوبة التي تمثل جزءاً من تسوية تم التوصل إليها بعد شكوى أقامتها عليها 3 مجموعات إعلامية هي "نيوز كورب" وصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية (التي انسحبت لاحقاً) ومجموعة "روسيل" البلجيكية بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.وقالت هيئة المنافسة في قرارها إنها "لاحظت أن غُوغل منحت معاملة تفضيلية للتقنيات التابعة لها والمقدمة تحت علامة إدارة إعلانات غُوغل (غوغل آد مانجر) التجارية".ولفتت الهيئة إلى أنّ "الممارسات المعنية خطيرة بشكل خاص لأنها عاقبت منافسي غُوغل في سوق منصات بيع المساحات الإعلانية وناشري المواقع وتطبيقات الهاتف الجوال، ومن بينهم المحررون الصحافيون خصوصاً".وبالإضافة إلى العقوبات المالية، عرضت "غُوغل" التزامات تهدف إلى حل المشكلات التي برزت خلال التحقيق الذي أجرته الهيئة الفرنسية.وتعليقاً على القرار الأخير، قالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا خلال مؤتمر صحافي: "هذا قرار تاريخي. إنه القرار الأول في العالم الذي يتناول عمليات المزاد الخوارزمية المعقدة التي يتم من خلالها عرض الإعلانات عبر الإنترنت".يُشار إلى أنّ شركة ألفابت المالكة لـ"غُوغل" حققت إيرادات بقيمة 55,31 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021 معظمها بفضل الإعلانات عبر الإنترنت.ووسط ذلك، تواجه الشركة دعاوى قضائية في بلدان عدة على أساس قانون المنافسة.