تكنولوجيا وعلوم

تحذير أمني عالي الخطورة.. "واتساب" معرض للاختراق

Lebanon 24
12-06-2021 | 05:00
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، تحذيرا عالي الخطورة بشأن تطبيق "واتساب" للأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد".

وأكد في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر"، أن تطبيق المراسلة الشهير للأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" معرض للاختراق على نسخة (v2.21.8.13) بسبب ثغرة تتيح للمهاجم تجاوز المسار.
 
كما دعا كافة المستخدمين بتحديث النسخ إلى الأحدث بالدخول إلى متجر التطبيقات "بلاي ستور".

وأصدر أيضاً تحذير أمني آخر عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية في بعض منتجات Microsoft.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن Microsoft أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية: Microsoft Office، و Microsoft Office Outlook، وWindows Defender.
 
وأوضح الأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال تلك الثغرات وتنفيذ ما يلي:
– تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.
– هجمة حجب الخدمة (DoS attack).
– الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات.
 
 
المصدر: العربية
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