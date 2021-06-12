تكنولوجيا وعلوم

تعرفوا إلى سيارة الكروس الاقتصادية من أوبل (فيديو)

Lebanon 24
12-06-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-832468-637591047137198336.png
Doc-P-832468-637591047137198336.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت أوبل عن تصميم سيارة Grandland الجديدة التي تستعد لإطلاقها في النصف الثاني من العام الحالي.

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم يوحي تصميمه بالحداثة والتطور، زينت الواجهة الأمامية فيه بألواح زجاجية شفافة تغطي شبك المبرد وتمتد مع إطارات المصابيح بشكل فريد.

وستمتاز هذه السيارة تبعا للخبراء بمنظومة إضاءة ممتازة تضمنها مصابيح أمامية خاصة جهز كل مصباح منها بـ 84 وحدة إضاءة تعمل بتقنية LED، كما حصلت هذه المصابيح على حساسات متطورة تتحكم بمستوى إضاءتها ليتناسب مع معدل الضوء في مكان تواجد المركبة.
 
 
وداخليا حصلت Grandland على مقاعد مريحة تتسع لخمسة ركاب، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وعلى أنظمة مولتيميديا موصولة بشاشة لمسية متطورة يمكنها الاتصال مع الهواتف الذكية لاسلكيا، فضلا عن نظام إضاءة داخلي مميز كما في سيارات Astra الحديثة.
 
وستطرح هذه المركبة بعدة نماذج، نموذج مجهز بمحركات توربينية بسعة 1.2 ليتر بعزم 130 حصانا، ونموذج بمحركات بسعة 1.6 تولد عزم 180 حصانا، ونموذج مخصص للأسواق الأوروبية سيجهز بمحرك 1.5 ليتر بعزم 130 حصانًا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2021-06-12
08:00 | 2021-06-12
05:00 | 2021-06-12
03:30 | 2021-06-12
02:00 | 2021-06-12
16:00 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website