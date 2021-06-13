تكنولوجيا وعلوم

لمصاحبة جيف بيزوس إلى الفضاء.. الفائز قدم عرضا بملايين الدولارات

Lebanon 24
13-06-2021 | 02:00
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انتهى مزاد يتعلق برحلة إلى الفضاء، مقررة الشهر المقبل مع رجل الأعمال الأميركي الشهير جيف بيزوس وشقيقه، بفوز عرض قيمته 28 مليون دولار، السبت.

ولم تكشف "بلو أورغين"، الشركة الصانعة للصاروخ والتابعة لمؤسس شركة "أمازون"، عن اسم الفائز بعد المزاد الذي أجري عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن هويته في غضون أسبوعين عندما يقترب موعد الرحلة التي من المزمع أن تنطلق من غرب تكساس في 20 تموز المقبل في الذكرى 52 لهبوط رائدي الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ألدرين على سطح القمر.

وتمثل الرحلة أول إطلاق للصاروخ "نيو شيبرد" التابع لشركة "بلو أورغين" مع وجود أشخاص على متنه، ليبدأ نشاط الشركة في مجال السياحة الفضائية.

وكانت 15 رحلة تجريبية سابقة للصاروخ والكبسولة القابلة لإعادة الاستخدام منذ العام 2015 - في طلعات قصيرة استمرت زهاء 10 دقائق - كانت جميعها ناجحة.

ونظم مزاد، السبت، بعد أكثر من شهر من المزايدة عبر الإنترنت التي وصلت إلى 4.8 ملايين دولار بحلول الجمعة. وسجل أكثر من 7500 شخص من 159 دولة للمزايدة، وفقا لـ"بلو أورغين". وشارك أكثر من 20 من أصحاب العطاءات في المزاد.

وكان بيزوس أعلن الاثنين الماضي أنه من المقرر أن يكون وشقيقه الأصغر مارك على متن الرحلة المأهولة الأولى لنيو شيبرد. وأدت هذه الأنباء إلى تزايد العطاءات.

ومن المزمع أن يتم التبرع بالمبلغ الفائز إلى ما يطلق عليه "نادي المستقبل" التابع لـ"بلو أورغين"، وهو جهد تعليمي يهدف إلى نشر العلوم والتكنولوجيا بين الشباب.

ويمكن للكبسولة التي تعمل بشكل تلقائي بالكامل حمل ما يصل إلى ستة ركاب، ولكل منهم نافذة كبيرة خاصة به.

وإلى هذا، قالت آريان كورنيل، كبيرة مديري المبيعات في "بلو أورغين"، عقب المزاد، إنه سيتم إعلان المقعد الرابع والأخير في رحلة الطاقم الأولى قريبا.

ولم تدشن "بلو أورغين" بعد مبيعات التذاكر للجمهور ولم تكشف عن الأسعار.
المصدر: الحرة
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