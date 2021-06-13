تكنولوجيا وعلوم

هل تحل نظارة البيانات محل الهاتف الذكي؟

Lebanon 24
13-06-2021 | 05:00
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قالت الرابطة الألمانية لتكنولوجيا المعلومات إن نظارة البيانات تمثل حاليا أحدث صيحات التكنولوجيا؛ حيث تقوم هذه النظارة، التي تعتمد على تقنية الواقع المعزز Augmented Reality، بإظهار معلومات في نطاق رؤية مرتديها.
وأضافت الرابطة أن شركات التكنولوجيا تعمل حالياً على تطوير نظارة البيانات بحيث تحل محل الهاتف الذكي؛ حيث ستقوم النظارة في المستقبل على سبيل المثال بإظهار معلومات وتقييمات حول أحد المطاعم أثناء الوقوف أمامه برمشة عين من المستخدم.
ولتكون النظارة ملائمة للاستخدام في الحياة اليومية بشكل أكبر يعمل المطورون حالياً على تطويرها بحيث تكون أصغر حجماً لتبدو مثل النظارة العادية مع زيادة فترة تشغيل البطارية.
المصدر: 24
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