تكنولوجيا وعلوم

واتسآب يجري تغييرا في قائمة الدردشة على هواتف "أندرويد"

Lebanon 24
13-06-2021 | 08:00
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كشفت تقارير أن تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" سيجري تغييرات في التصميم الخاص بنسخة هواتف "أندرويد".

ووفقا لـموقع "وابيتاإنفو"، فقد قام "واتسآب" بإدخال تغييرات تصميم معينة على الإصدار التجريبي من "أندرويد"، والتي تتعلق بقائمة الدردشة على التطبيق.

وأشار الموقع إلى أن "واتسآب" سيقوم بإزالة فواصل الأسطر بين خلايا الدردشة في قائمة الدردشة الخاصة به، وهي الصفحة الأولى التي تظهر على تطبيقات المستخدمين، وتعرض أحدث محادثاتهم مع جهات الاتصال والمجموعات.
ويؤكد تقرير "وابيتاإنفو" أن هذا ليس إصلاحا تصميميا لتطبيق "واتسآب"، وإنما "تغييرا صغيرا" في واجهة المستخدم لتطبيق المراسلة الشهير، وذلك نظرا لأن التغيير الوحيد الذي سيتم إجراؤه هو إزالة الخطوط الفاصلة من تطبيق المراسلة.

وأعلن الموقع أنه تم تمكين التحديث بالفعل في الإصدار التجريبي من "أندرويد"، ومن المتوقع طرحه للمستخدمين قريبا.

وتعمل ميزة "اتصالات فلاش" باتصال التطبيق برقم هاتف المستخدم ثم إنهاء المكالمة تلقائيا.

وتعد الميزة اختيارية، ويجب على المستخدم أن يمنح "واتسآب" إجراء الاتصال السريع به.
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