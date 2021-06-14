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تكنولوجيا وعلوم
لأول مرة.. آبل تعطي مستخدميها خيار تحديث هواتفهم
Lebanon 24
14-06-2021
|
03:00
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للمرة الأولى تسمح آبل لمستخدميها بالاختيار بين تحديث النظام الموجود على هواتف آيفون، من دون إجبارهم على ذلك كما كان يحدث في السابق.
وقررت الشركة أن الخيار عائد للمستخدم بالبقاء على نظام iOS 14 بدلاً من الترقية الإجبارية إلى نظام iOS 15 لكنها سترسل التحديثات الأمنية فقط.
كما، من المتوقع أن تستخدم آبل هذه الطريقة في التحديثات القادمة مع جميع الأجهزة أيضاً، وذلك بدلاً من جعل الجهاز لا يحصل على التحديثات تماماً، وفق ما أفاد موقع " البوابة العربية للأخبار التقنية".
وكانت آبل بدأت منذ عدة أعوام في تحديث الهواتف القديمة بالتحديثات الأمنية فقط، لذلك يعمل النظام الجديد بطريقة مشابهة.
كذلك، يمكن أن تسمح الشركة للمستخدمين بالبقاء على نظام iOS 15 في العام القادم، حيث تتوقف أجهزة آيفون 6s عن الحصول على التحديثات القادمة.
ولم تعلن الشركة حتى الآن عن نظام مشابه لحواسيب ماك أو آيباد، وذلك لأن البقاء على النظام القديم يكون أصعب عليهم، حيث تعمل هذه الأجهزة بطرق مختلفة.
مزايا نظام iOS 14
وقد يفضل البعض البقاء على نظام iOS 14 لثباته بشكل أفضل أو بسبب دعمه لكسر الحماية Jailbreak الذي يسمح للمستخدمين بالحصول على مميزات ليست مدعومة من آبل.
لكن ذلك، يجعل الهاتف عرضة للاختراق وسرقة البيانات بشكل كبير، ولذا تعمل آبل دائماً على إغلاق الثغرات.
ومن الأفضل أن ينتقل جميع المستخدمين إلى نظام iOS 15 طالما كانت الهواتف مدعومة.
وذلك لأن النظام يقدم تحديثات أمنية إضافية، و بالإضافة إلى الحصول على جميع المميزات الجديدة التي تدعمها الهواتف.
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