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تكنولوجيا وعلوم
للبنانيين.. تطبيقات هامة لإدارة الميزانية ومراقبة النفقات
Lebanon 24
14-06-2021
|
02:00
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إذا كنت ترغب في ترشيد الإنفاق في هذه الفترة الصعبة التي يمر فيها لبنان، يمكنك الاعتماد على تطبيقات للهاتف الذكي قد تساعدك للقيام بذلك.
• مصاريف: هو تطبيق عربي يتميز بسهولة الاستخدام وبساطة التصميم. ويطلب التطبيق تحديد الراتب الشهري وبعض المعلومات الأساسية، ثم يمكنك البدء بإدخال النفقات. ويوفّر خاصية المدّخرات، وهي مبالغ يمكن توفيرها كل شهر من أجل تحقيق أهداف معينة على المدى البعيد. ومن مميزاته أيضاً أنه يقسّم بنود الصرف بين أساسي وكمالي، ويظهر الملخص في الإحصائيات، وهي خاصية جميلة يمكنك أن تعرف من خلالها هل تنفق الكثير من المال على الكماليات.
• Monefy: أبرز ميزة في هذا التطبيق هي واجهة الإستخدام، أي أن يكون السبب الرئيسي في أنّ متجر التطبيقات غوغل قد اختاره ليكون واحداً من توصيات المحررين. ويسمح هذا التطبيق بتدوين النفقات بشكل سريع من دون التعمق في الكثير من التفاصيل. وعند الحاجة يمكنك الإطلاع على تفاصيل الإنفاق بالكامل مقسّمة بحسب البنود وبتصميم أنيق.
• Money Manager: هو من التطبيقات المشهورة، ويجمع بين بساطة الاستخدام واحترافية الأداء، فهو يمكّن المستخدم من التحكم في أجزاء عديدة، أهمها تعديل التصنيفات وإضافة تصنيفات فرعية بحسب الرغبة، كما يقدّم إحصائيات أكثر شمولاً من التطبيقات الأخرى.
• Wallet: يتوسّع هذا التطبيق فيما يخصّ تفاصيل عمليات الشراء، لكن في نفس الوقت يحاول المحافظة على بساطة الاستخدام. فعندما يقوم المستخدم بإضافة مصروف جديد، يمكنه كتابة المبلغ واختيار التصنيف ثم المضيّ سريعاً، أو سحب السهم الجانبي الذي يظهر بقية التفاصيل، وفيه عدة مربّعات للإدخال، مثل الوصف، التاريخ والتوقيت، إسم البائع، مكان الشراء، وصورة الإيصال إذا وُجِد.
المصدر:
الجمهورية
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