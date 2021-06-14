الكشف عن مواعيد إطلاق "سامسونغ" لهواتفها القابلة للطي!

كشفت تسريبات من داخل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن مواعيد إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة القابلة للطي، "غلاكسي زد فولد 3" و"غلاكسي زد فليب 3".

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، فقد أوضحت مصادر من داخل "سامسونغ"، أنها تخطط لحملة إطلاق كبرى لأجهزتها القابلة للطي، لتحظى بشعبية كبيرة في العالم.

ومن المتوقع أن تطلق "سامسونغ" هاتفها "غلاكسي زد فولد 3" خلال شهر تموز المقبل، فيما ستطلق هاتفها "غلاكسي زد فليب 3" في 27 آب المقبل.



كما ستطلق شركة "سامسونغ" أيضا ساعتيها الذكيتين الجديدتين "غلاكسي ووتش 4" و"غلاكسي ووتش آكتيف 4" في 11 آب، أو قبل ذلك التوقيت بأيام قليلة في 3 آب المقبل.