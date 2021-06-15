تطوّر كبير بآيفون 13.. هذا ما ينتظركم!

تقول الشائعات إن هاتف آيفون الجديد (آيفون 13) المتوقع إصداره هذا العام سيأتي بلا أزرار بالكامل.ويشير طلب براءة اختراع أميركي حديث رصدته شركة أبل إنسايدر إلى أن الشركة تدرس أجهزة إدخال استشعار سعوية. ومن الواضح أن أجهزة الإدخال هذه، المعروفة أيضًا باسم الأزرار، ستكون ثقوبًا مضاءة من الخلف غير مرئية تظهر عند لمسها وتختفي عندما لا تكون قيد الاستخدام.ويبدو هذا الأسلوب سلسًا جدًا وسيضيف بلا شك القليل من الأناقة إذا تم تطبيقه على أي جهاز. السؤال الكبير هو ما إذا كانت ميزة مثل هذه ستجد طريقها إلى جهاز آيفون 13، أو أن علينا الانتظار حتى عام 2022 أو ما بعده لنراه في هواتف شركة أبل.