تكنولوجيا وعلوم

تسريبات "أندرويد 12" تكشف ميزة استثنائية في الاتصالات!

Lebanon 24
15-06-2021 | 08:00
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كشفت تسريبات خاصة بنظام تشغيل "أندرويد 12" المرتقب من شركة "غوغل" الأميركية عن احتوائه على ميزة استثنائية في الاتصالات.
 
ورغم أنّ "غوغل" لم تطرح بعد نظامها الجديد "أندرويد 12"، إلا أنه يتم الكشف دورياً عن ميزاته الجديدة المطروحة في نسخة "بيتا" التي لا تزال قيد الاختبار، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلاً عن موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.
 
ورصد الموقع أحدث ميزة، موجودة في "أندرويد 12"، والمتمثلة في ظهور مدة المكالمة الحالية على شريط الحالة.
 
ويتضمن نظام تشغيل "أندرويد 12" تغييراً شاملاً في واجهة المستخدم، وإن كانت "غوغل" لا تزال تعمل على تعديل بعض التفاصيل التي ستسهل على المستخدمين بصورة كبيرة.

وطرحت "غوغل" نسخة البيتا من "أندرويد 12" بصورة تجريبية على بعض هواتف "غوغل بيكسل"، لاختبارها لدى مستخدميها قبل طرحها إلى كل مستخدمي "أندرويد" في العالم.

وتعمل تلك الميزة الجديدة، على أنه بمجرد إنهاء المستخدم لمكالمته الهاتفية، ينشئ "أندرويد 12" إشعاراً على شريط المهام، بمدة المكالمة التي أجريتها، ويمكن العودة إلى تفاصيلها بمجرد النقر عليها، ليذهب بك إلى تطبيق الهاتف سريعا.

ومن المتوقع أن تستخدم تطبيقات الطرف الثالث للاتصالات مثل "سكايب" و"واتسآب" و"فايبر" وما إلى ذلك من تطبيقات اتصالات، نفس الميزة، لإظهار مدة المكالمة على شريط المهام.
 
المصدر: سبوتنيك
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