تكنولوجيا وعلوم

بهذه الطريقة تشغل واتساب على رقميْن!

Lebanon 24
16-06-2021 | 10:00
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يحتاج الكثيرون إلى تشغيل تطبيق المحادثة واتساب باستخدام رقمين على ذات الهاتف، خصوصاً أن العديد منهم يمتلك رقمي هاتف أحدهما شخصي والآخر للعمل.

فقد يعتبر الكثيرون أن فصل واتساب العمل عن الشخصي أمر مفيد، وذلك لأنه يساعد على تنظيم عملية التواصل بين مختلف الجوانب في حياتك.

كما أن فصل الرقمين يمنع الالتباس الذي قد يحدث من إرسال رسائل شخصية للعملاء بالخطأ، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويمكنك تشغيل واتساب عبر رقمين في جميع هواتف أندرويد، وهذا لأن الشركات أصبحت تضع خاصية التطبيقات المزدوجة في نسختها المعدلة من نظام أندرويد.

لكن ماذا إن كان هاتفك لا يدعم هذه التقنية بشكل افتراضي أو كنت في حاجة لتشغيلها إلى جانب التطبيقات المزدوجة المزودة من الشركة.

في هذه الحالة يمكنك استخدام تطبيق يدعى Parallel Space القادر على تشغيل التطبيقات المزدوجة على هواتف أندرويد.
ويقوم هذا التطبيق بعمل نسخة ثانية من هاتفك بالكامل، ويمكنك عبر هذه النسخة تثبيت أي تطبيق ترغب فيه.

فقد يعني هذا أنك تستطيع استخدام تطبيقين فيسبوك أو تطبيقين للألعاب عبر Parallel Space، ولكن لا تستطيع تشغيل أكثر من حساب واحد داخل تطبيق Parallel Space.

وذلك لأن استخدام التطبيق أشبه باستخدام هاتف ثاني داخل هاتفك الرئيسي، وهذا يعني أنك تستطيع تشغيل كل شيء عبر هذا الهاتف الثاني.

وتوجد بعض التحديات عند استخدام Parallel Space لعمل نسخة ثانية من التطبيقات، وأهمها هو استهلاك البطارية المرتفع، حيث تحتاج لإبقاء التطبيق مفتوحاً طوال الفترة التي تستخدم فيها الحسابات الموجودة بداخله.

أما التحدي الثاني، فيتمثل في بعض المشاكل مع سرعة الهاتف عند استخدام Parallel Space، وهذا لأن التطبيق يستهلك الكثير من موارد الجهاز.

ولذا تحتاج إلى هاتف ذي مواصفات عالية الجودة حتى تتمكن من استخدامه لفترات طويلة.

ويضم التطبيق مجموعة من الإعلانات التي يمكنك التخلص منها عن طريق الاشتراك به، وتستطيع أيضاً تثبيت النسخة المخففة من التطبيق Parallel Space Lite عبر متجر غوغل بلاي أيضاً.

يذكر أنه لا يمكن استخدام تطبيق Parallel Space مع هواتف آيفون ولا توجد نسخة من التطبيق لها حتى الآن.
المصدر: العربية
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