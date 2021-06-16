تكنولوجيا وعلوم

"شاومي" تطلق أحد أفضل هواتفها قريباً.. وهذه ميزاته! (فيديو)

Lebanon 24
16-06-2021 | 15:00
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كشفت بعض المواقع وصفحات الإنترنت معلومات مسرّبة تتعلق بهاتف ذي قدرات مميزة من المفترض أن تطرحه شركة "شاومي" الصينية في الأسواق قريبا.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا االيوم" عن موقع "ixbit"، فإنّه وفقاً لأحدث التسريبات فإن هاتف "Mi 12 Ultra" الجديد سيحصل على هيكل مصنوع من المعدن والزجاج، محمي من الماء والغبار وفق معايير IP68، وسيجهز هذا الهيكل بمنفذين لشرائح الاتصال ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، وشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني، ومكبرات صوت بقدرات مميزة.
 
 
والأبرز من كل ما سبق هو قدرات التصوير الممتازة لهذا الهاتف، والتي ستضمنها كاميرا أمامية مزدوجة العدسة بدقة (32+8) ميغابيكسل، وكاميرا أساسية بدقة (50+20+12) ميغابيكسل، وتضم هذه الكاميرا عدسات خاصة للتقريب البصري والرقمي وعدسات لتصوير الماكرو وعدسات للتصوير العريض.
 
أما الشاشة في هذا الهاتف فستأتي بتردد يعادل 120 هيرتزا على الأغلب، والبطارية ستكون بسعة 5000 ميلي أمبير، وستعمل مع ميزة الشحن الفائق السرعة التي استعرضتها "Xiaomi" منذ مدة، ومع ميزة الشحن اللاسلكي السريع أيضا.
 
كما سيحصل الهاتف على منفذ "usb type-c"، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومعالج "Snapdragon 888 5G" الحديث، وذواكر وصول عشوائي قد تصل إلى 12 غيغابايت.
 
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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