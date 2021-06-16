تكنولوجيا وعلوم

بُشرى من ”هيونداي“: السيارات الطائرة قد تكون قيد التشغيل في الـ2025

Lebanon 24
16-06-2021 | 22:00
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أعلنت شركتا “هيونداي موتور” و “جنرال موتورز”، الاثنين، إنهما تمضيان قدماً في تطوير سيارات طائرة.

وأعربت “هيونداي” عن تفاؤل بأنه قد يكون لديها خدمة “لسيارات الأجرة الطائرة” قيد التشغيل ربما بحلول عام 2025، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز“.
 
بدوره، قال مسؤول تنفيذي بشركة “جنرال موتورز” إن الأمر قد يستغرق حتى عام 2030 حتى تتغلب خدمات سيارات الأجرة الطائرة على العراقيل الفنية والتنظيمية والوصول إلى التشغيل التجاري.

وبحسب “رويترز”، فإنّ سيارات الأجرة الطائرة تقلع وتهبط مثل طائرات هليكوبتر وتحمل مسافرين وبضائع.
وتعكف شركات أخرى لصناعة السيارات على تطوير سيارات طائرة سواء بمفردها أو عبر شراكات، ومن بينها تويوتا موتور ودايملر وجيلي الصينية.

وقدر بنك “مورجان ستانلي” أن إجمالي حجم سوق سيارات الأجرة الطائرة في المدن قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2040 وإلى 9 تريليونات دولار بحلول 2050.
 
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