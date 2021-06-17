إطلاق متصفح "Opera GX Mobile".. إليكم أبرز ما يميّزه!

أعلنت شركة "Opera Software" عن إطلاق متصفح "Opera GX Mobile" والذي وصف تبعا لمطوريه بأنه أول متصفح متكامل مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.



وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فمن أبرز الميزات التي حصل عليها هذا المتصفح هي ميزة "Opera Flow" التي تساعد المستخدمين على تبادل البيانات الكبيرة الحجم بين أجهزتهم بسرعة، والتي تشمل الملفات والملاحظات وملفات الألعاب والصور، والقدرة على الوصول إلى تلك البيانات بسهولة من الهاتف أو الحاسب الشخصي.

كما يوفر هذا المتصفح للمستخدمين تنوع ألوان ممتاز في عرض الصور والفيديوهات ما يعطي ألعاب الفيديو واقعية أكثر، فضلا عن ميزات "ردود الفعل اللمسية" أو الاهتزازات التي تجعل الأجهزة تتفاعل مع اللعبة.

ومن السمات المهمة أيضا تأتي ميزة "مانع الإعلانات" أو "مانع نوافذ ملفات تعريف الارتباط"، لتوفير تصفح مريح للإنترنت دون إزعاجات، فضلا عن ميزات حماية تمنع استغلال جهاز المستخدم لتعدين العملات الرقمية.



وتبعا للخبراء في "Opera" فإن أعداد مستخدمي متصفحات "Opera GX" نما هذا العام بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن نسخ الأجهزة المحمولة، وازداد مقارنة بالعام الفائت بنسبة 190%.



