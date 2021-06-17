تكنولوجيا وعلوم

تطبيق جديد للمنتديات الصوتية... تعرفوا عليه

Lebanon 24
17-06-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-834183-637595554105590575.jpg
Doc-P-834183-637595554105590575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت مجموعة سبوتيفاي السويدية منصة للمحادثات الصوتية الإلكترونية بميزات شبيهة بتلك الموجودة في تطبيق "كلوب هاوس" الذي استحال مرجعا في هذه السوق الآخذة في النمو.

وقد طوّرت سبوتيفاي هذا التطبيق الذي يحمل اسم "غرينروم" إثر استحواذها نهاية آذار على شركة "بيتي لابز" المتخصصة في المنتديات الصوتية.

ويعود لهذه الأخيرة خصوصا الفضل في إطلاق منصة "لوكر روم" التي تستضيف حلقات نقاش صوتية مباشرة بشأن مواضيع متصلة بالرياضة وشكّلت حجز زاوية لانطلاق "غرينروم".

ويمكن لأي مستخدم لـ"غرينروم" الانضمام إلى منتدى للمحادثة أو إنشاء منتداه الخاص المتاح للعامة.
كذلك بإمكان صانعي المحتويات الصوتية تسجيل محادثة بكاملها أو بجزء منها وإضافتها إلى برنامج مسجل مسبقا.

وأعدّت سبوتيفاي نظاما للإشراف على المحادثات لم توضح عن تفاصيل عمله.

وبعد الطفرة الكبيرة في عالم المدونات الصوتية (بودكاست)، تحقق المحتويات الصوتية المباشرة (لايف أوديو)، بما يشمل المنتديات المباشرة والبرامج والمحادثات بين المستخدمين، رواجا كبيرا منذ ما يقرب من عام بدفع خصوصا من نجاح تطبيق "كلوب هاوس".

ومنذ كانون الأول، سجل هذا التطبيق أكثر من 18 مليون تحميل على الأجهزة الذكية، وفق موقع "آب ماجيك" المتخصص.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2021-06-17
11:00 | 2021-06-17
08:00 | 2021-06-17
05:00 | 2021-06-17
02:00 | 2021-06-17
16:00 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website