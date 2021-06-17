تطبيق جديد للمنتديات الصوتية... تعرفوا عليه

أطلقت مجموعة سبوتيفاي السويدية منصة للمحادثات الصوتية الإلكترونية بميزات شبيهة بتلك الموجودة في تطبيق "كلوب هاوس" الذي استحال مرجعا في هذه السوق الآخذة في النمو.وقد طوّرت سبوتيفاي هذا التطبيق الذي يحمل اسم "غرينروم" إثر استحواذها نهاية آذار على شركة "بيتي لابز" المتخصصة في المنتديات الصوتية.ويعود لهذه الأخيرة خصوصا الفضل في إطلاق منصة "لوكر روم" التي تستضيف حلقات نقاش صوتية مباشرة بشأن مواضيع متصلة بالرياضة وشكّلت حجز زاوية لانطلاق "غرينروم".ويمكن لأي مستخدم لـ"غرينروم" الانضمام إلى منتدى للمحادثة أو إنشاء منتداه الخاص المتاح للعامة.

كذلك بإمكان صانعي المحتويات الصوتية تسجيل محادثة بكاملها أو بجزء منها وإضافتها إلى برنامج مسجل مسبقا.وأعدّت سبوتيفاي نظاما للإشراف على المحادثات لم توضح عن تفاصيل عمله.وبعد الطفرة الكبيرة في عالم المدونات الصوتية (بودكاست)، تحقق المحتويات الصوتية المباشرة (لايف أوديو)، بما يشمل المنتديات المباشرة والبرامج والمحادثات بين المستخدمين، رواجا كبيرا منذ ما يقرب من عام بدفع خصوصا من نجاح تطبيق "كلوب هاوس".ومنذ كانون الأول، سجل هذا التطبيق أكثر من 18 مليون تحميل على الأجهزة الذكية، وفق موقع "آب ماجيك" المتخصص.