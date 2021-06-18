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تكنولوجيا وعلوم
هل تريد فتح آيفون وأنت ترتدي النظارات الشمسية؟ إليك هذه الحيلة
Lebanon 24
18-06-2021
|
05:00
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مع حلول فصل الصيف، يضطر الكثيرون لارتداء النظارات الشمسية لحماية عيونهم، ويشكل هذا عائقاً عند محاولة فتح جهاز آيفون بميزة التعرف على الوجوه.
وتعيق بعض أنواع النظارات الشمسية وخاصة الداكنة منها ميزة Face ID عن العمل، لان الهاتف لا يمكنه معرفة ما إذا كنت تنظر إليه أم لا وأنت ترتدي النظارة.
ويحتوي جهاز آيفون على إعداد يسمى Require Attention for Face ID وعندما يكون في وضع التشغيل، ستوفر كاميرا ترو ديبث مستوى إضافي من الأمان من خلال التحقق من أنك تنظر إلى الهاتف. وقد تكون هذه مشكلة إذا كنت ترتدي نظارة شمسية مما يعني أنه من الصعب رؤية عينيك.
ولإيقاف تشغيل هذا الإعداد، افتح الإعدادات أولاً وانتقل لأسفل إلى "معرف الوجه ورمز المرور"، وانقر فوقه وسيُطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بك. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "الانتباه" وستتمكن من إيقاف تشغيل التبديل بجوار Require Attention for Face ID.
وبمجرد الانتهاء من جميع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك التحقق مما إذا كانت ميزة التعرف على الوجوه تعمل الآن مع النظارات الشمسية.
وفي بعض الأحيان يتم إيقاف تشغيل هذا الإعداد افتراضيًا، وإذا لم تكن ترغب بارتداء النظارات الشمسية، فقد ترغب في إعادة تشغيل هذا الإعداد مرة أخرى لمزيد من الأمان، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
المصدر: وكالات
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