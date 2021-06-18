تكنولوجيا وعلوم

"محلية الصنع".. ابتكار "سيارة" مصرية تسير فوق الماء (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2021 | 15:00
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صمّم 3 أصدقاء من مصر أول مركبة محلية الصنع على شكل سيارة تسير فوق الماء وتم إنتاجها بالكامل باستخدام عناصر ومواد محلية وعلى أيدي مواهب محلية باستثناء المحرك الذي يأتي من اليابان.
 
وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن وكالة "رويترز"، فقد أنتج الأصدقاء حتى الآن 12 سيارة وتلقوا العديد من الطلبات بعد كشف النقاب عنها.
ويستغرق إنتاج السيارة الواحدة 3 أسابيع ويتراوح سعرها بين 300 ألف جنيه مصري (19181 دولاراً) و700 ألف (44757 دولاراً).
ويعتزم الأصدقاء تطوير السيارة بتقديم نماذج جديدة برمائية قادرة على السير في البر والبحر. ويضعون أيضا نصب أعينهم التصدير إلى الأسواق الخارجية.

المصدر: سبوتنيك
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