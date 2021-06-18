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تكنولوجيا وعلوم
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
Lebanon 24
18-06-2021
|
11:00
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأميركية أنها نجحت في إطلاق قمر صناعي من الجيل الجديد تابع لمنظومة GPS.
وأشارت الشركة في بيان لها عبر الإنترنت إلى "أن عملية إطلاق قمر GPS III جرت يوم الخميس 17 حزيران الجاري، وباستخدام صاروخ فضائي من نوع Falcon 9 أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، تمام الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي (19:10 بتوقيت موسكو)".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر دخل مداره الأولي المحدد بعد ساعة ونصف من موعد إطلاقه، أما المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 فعادت لتهبط بعد 9 دقائق من الإطلاق على منصة Just Read the Instructions العائمة التي كانت متواجدة في المحيط الأطلسي.
وتضم منظومة GPS حاليا أكثر من 30 قمرا صناعيا تستخدم لخدمات الملاحة وتحديد المواقع، وكانت الولايات المتحدة قد دعمتها بعدة أقمار اتصالات جديدة من الجيل الثالث، أطلقت أولها في كانون الاول 2018.
المصدر: روسيا اليوم
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