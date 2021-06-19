26
o
بيروت
35
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
هل من تأثيرات سلبية للساعات الذكية على السائقين؟
Lebanon 24
19-06-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد تدفع حياتك ثمنا لارتدائك ساعة ذكية تخاطب منها الآخرين أثناء قيادتك للسيارة. هذا ما أكدته أبحاث دولية أجريت على السائقين الذين يرتدون الساعات ويتعاملون بها أثناء القيادة.
الأبحاث بينت أن قدرة السائق على رد الفعل تجاه مشكلة تواجهه أثناء القيادة وهو مشغول بالحديث أو إرسال رسائل عبر الساعة. ضعيفة جدا في الأغلب لن يقدر على تفاديها.
هيئة النقل الكندية وصفت هذا الأمر على أنه قيادة مشتتة. إذ إنه عندما يتشتت انتباه السائق. فإن أداءه وإدراكه الكامل للمشاكل على الطريق لن يكون الأمثل.
وقالت الهيئة إن الإلهاء قد يأخذ شكل الرسائل النصية أو التحدث عبر الهاتف أو الركاب أو الأكل أو الشرب أو استخدام نظام الترفيه أو الملاحة.
ويعد استخدام جهاز إلكتروني يعمل بدون استخدام اليدين أكثر تشتيتًا أربع مرات من التحدث إلى راكب بالغ.
وفي كندا ساهمت القيادة المشتتة في 21% من الحوادث التي تؤدي لوفاة أصحابها. 27% أحدثت إصابات خطيرة.
وفاة المئات نتيجة ارتداء الساعة الذكية
في الولايات المتحدة الأميركية. فرغم أن لديها قوانين تحظر القيادة المشتتة وتمنع السائقين من الحديث في الساعات الذكية أو الهواتف المحمولة، فإنه في عام 2017 فقط توفي 3166 شخصا في حوادث بسبب القيادة المشتتة. بخلاف أن دراسات أميركية أكدت أن أكثر من 90% من حوادث الطرق تكون نتاج خطأ بشري.
على جانب آخر أجرى فريق بحثي في HEC Montréal Tech3Lab. وهو مختبر متخصص في دراسة التفاعلات بين الأشخاص والتقنيات. اختبارا لتفاعل السائقين على الطرق أثناء التعامل مع الساعات الذكية.
ووضع الاختبار 31 سائقًا في واحدة من أربع مواقف مختلفة أثناء القيادة. وتم إرسال تنبيهات للسائقين على هاتف محمول أو ساعة ذكية أو بواسطة مكبر صوت.
وكان على السائقين الرد على هذه التنبيهات بصوت عالٍ. وتلقى السائقون نصوصًا مكتوبة عن طريق الهاتف المحمول أو الساعة الذكية وكان عليهم الرد باستخدام هواتفهم لإرسال رسالة نصية.
وتبين أن الساعات الذكية تشتت انتباه السائقين أكثر من الهواتف المحمولة. في حين أن المساعدين الصوتيين كانوا أقل تشتيتًا للانتباه.
كانت نظرات السائقين أقل تركيزًا أثناء القيادة عندما تلقوا تنبيهات مكتوبة على ساعاتهم الذكية منها على هواتفهم المحمولة.
كما أن نظرات السائقين كانت أقل تركيزًا على قيادتهم عندما تم إرسال التنبيهات المكتوبة إليهم على الهاتف المحمول، مقارنةً بوقت سماعهم للتنبيه من خلال مكبر الصوت.
بالإضافة إلى ذلك كان السائقون يتشتت انتباههم عن طريق التنبيهات المكتوبة أكثر من التنبيهات التي تُعطى لهم بالصوت.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
13:59 | 2021-06-18
18/06/2021 01:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
07:20 | 2021-06-18
18/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان للأيام المقبلة.. ارتفاعٌ أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان للأيام المقبلة.. ارتفاعٌ أم هبوط؟
12:00 | 2021-06-18
18/06/2021 12:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب بتوقّع جديد.. من خارج الحدود! (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب بتوقّع جديد.. من خارج الحدود! (فيديو)
05:00 | 2021-06-18
18/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاوزه بينما كان ينتظر دوره أمام محطة بنزين في مركبا.. وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
تجاوزه بينما كان ينتظر دوره أمام محطة بنزين في مركبا.. وهذا ما حصل! (فيديو)
08:22 | 2021-06-18
18/06/2021 08:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:17 | 2021-06-19
رياضي بارز.. تعرّفوا إلى أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في "إنستغرام" إلى 300 مليون
23:00 | 2021-06-18
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
16:00 | 2021-06-18
تطبيقات الصين في أميركا تحت المجهر من جديد.. هل من حظر يلوح في الأفق؟
14:00 | 2021-06-18
3 أخطار خفية لا يجب تجاهلها تهدد هاتف "أندرويد".. ما هي؟
11:00 | 2021-06-18
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
08:00 | 2021-06-18
"محلية الصنع".. ابتكار "سيارة" مصرية تسير فوق الماء (فيديو)
فيديو
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
23:00 | 2021-06-18
19/06/2021 11:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
11:00 | 2021-06-18
19/06/2021 11:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-18
19/06/2021 11:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact