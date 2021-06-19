تكنولوجيا وعلوم

هاتف بتقنيات مميزة وسعر منافس يغزو الأسواق.. تعرفوا على "Tecno Camon 17 Pro"

Lebanon 24
19-06-2021 | 05:00
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بدأت مؤخرا المبيعات الرسمية لهاتف Tecno Camon 17 Pro الذي يعتبر من أهم الأجهزة المحمولة المنافسة حاليا لسعره الرخيص نسبيا تبعا لمواصفاته.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (168.9/77/9) ملم، وزنه 201 غ، وجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ودقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بمعالج Mediatek Helio G95 ثماني النوى عالي الاداء، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
 
أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 48 ميغابيكسل، وصنفت من بين أفضل الكاميرات الأمامية للهواتف المحمولة حاليا.

وحصل هذا الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة لبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

ويطرح هذا الجهاز في أسواق آسيا وأوروبا وبعض الأسواق الأخرى بسعر منافس يبلغ 280 يورو تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
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